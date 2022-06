VIDÉO - Législatives : Erick Cavaglia (Reconquête!) "Tous les immigrés ne sont pas des délinquants, mais..."

Samuel Lafont s'étant retiré de la course, c'est lui qui a été désigné pour défendre le parti "Reconquête!" sur la première circonscription du Gard. Professeur d'histoire au lycée d'Alzon, Erick Cavaglia, 57 ans, était l'invité du 8h20 de France Bleu Gard Lozère ce jeudi matin. Selon notre sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France, Reconquête obtiendrait seulement 6 % des votes au premier tour de cette élection. Sa première réaction ? "Nous savons que nos idées sont les bonnes, bien sûr, sinon on ne se lancerait pas. Ce sont des idées d'avenir et nous sommes la seule force politique actuellement qui résiste à la déliquescence dans laquelle se trouve plongé notre pays. Nous sommes la seule force, ça nous donne des ailes".

Professeur d'histoire-géo au lycée d'Alzon à Nîmes, qu'est ce qui vous décide vous à vous jeter dans l'arène politique ?

Justement ! Ce que je vis dans mon métier ; ça fait 31 ans que je suis enseignant. J'adore mon métier et aujourd'hui, c'est mission impossible. Nous sommes dans la gestion du chaos et je me suis dit au lieu de râler en salle des profs, comme tous mes collègues, j'ai décidé de franchir le pas. Il faut taper haut.

La "gestion du chaos". Ce sont des mots forts quand même !

Oui, nous sommes dans la gestion du chaos. Ça, c'était le premier mandat de M. Macron et je suis persuadé que le deuxième mandat, ce sera le chaos, tout simplement. Ce que je vis en tant qu'enseignant, je discute avec des amis infirmières... hier, ils étaient en train de manifester. On vit la même chose à l'hôpital, dans les métiers de la justice, la police. C'est-à-dire, en gros, tous les métiers de service public.

Quelles seraient justement vos priorités si vous étiez élu ?

Si j'étais élu, la priorité serait tout simplement de redistribuer l'argent aux services publics de proximité, c'est-à-dire ceux que les Français financent avec leurs impôts. Et diminuer toute cette gabegie qui touche la haute fonction publique avec chaque ministre qui possède plusieurs conseillers dont bien sûr des sociétés privées. Et on pense bien sûr au scandale d'état McKinsey.

Vous parlez aussi beaucoup d'insécurité dans votre campagne. Vous dites que c'est un problème. Quelles sont les solutions selon vous ?

Les solutions d'abord, effectivement. Tout le monde a vu que l'insécurité était en grande partie liée à l'immigration. Que les choses soient bien claires.

Il n'y a aucun chiffre qui le prouve...

Non mais bon, on va arrêter avec ça. Il y a trois milliards de téléspectateurs qui ont vu ce qui s'était passé au Stade de France. C'est à dire que le monde entier voit comment notre pays est complètement submergé par des délinquants en situation irrégulière. Ce déchaînement de violence, trois milliards d'individus l'ont vu et nos élites républicaines ne veulent toujours pas le voir. C'est à dire que plus le problème prend des proportions absolument exponentielles, plus le tabou est épais. Alors que les choses soient bien claires, on ne met pas dans le même dans le même sac les délinquants et les immigrés. D'accord, tous les immigrés ne sont pas des délinquants, mais il est certain qu'une part importante de ces délinquants sont d'origine immigrée. Aujourd'hui, ça crève les yeux.

Même si on n'a pas de chiffres, je le rappelle. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du Rassemblement national ?

Ce qui nous différencie du Rassemblement national, c'est plusieurs éléments. D'abord, madame Le Pen a considéré que Monsieur Macron devait posséder une majorité importante à l'Assemblée pour pouvoir gouverner. Moi, je n'ai pas envie que Monsieur Macron gouverne comme il l'a fait lors de son premier mandat. C'est à dire : je ne veux pas qu'il ait les pleins pouvoirs. Il faut absolument qu'il y ait des forces d'opposition. Sinon, on va continuer dans ce pouvoir absolument autocratique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, madame Le Pen ne veut pas admettre ces notions de grand déclassement social d'une grande partie de nos compatriotes. Elle ne veut pas non plus admettre cette notion de grand remplacement. Nous, ici dans le Gard, eh bien nous sommes quand même le département le mieux placé malheureusement de France pour constater ces deux réalités. Enfin, troisième point, madame Le Pen considère que l'Islam est compatible avec nos valeurs. Nous à la reconquête. Nous considérons qu'il y a un problème spécifique lié à cette religion.

Si vous ne passez pas au premier tour de ces élections législatives, est ce que vous voterez quand même pour le rassemblement national ?

Le choix est tout à fait cornélien. D'abord, une chose est certaine, c'est que les gens qui voteront pour moi, je ne suis pas propriétaire de leur voix. Ils feront bien ce qu'ils voudront. Maintenant, il est certain que pour moi et pour le mouvement, nous avons deux adversaires qui sont responsables de la déliquescence de notre pays. C'est le macronisme. Donc on ne votera pas Macron, ça c'est clair. Et Monsieur Mélenchon, c'est pareil, pour nous ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est à dire la déconstruction, la destruction de notre pays en tant qu'Etat souverain.

Les candidats sur la première circonscription du Gard

François Dumas (Renaissance!, députée sortante)

Yoann Gillet (Rassemblement national)

Sarah Ausseil (Le mouvement de la ruralité)

Érick Cavaglia (Reconquête!)

Evrad Zaouche (Sans étiquette)

Véronique Gardeur-Bancel (Les Républicains)

Isabelle Leclerc (Lutte Ouvrière)

Yannick Cogo (Parti animaliste)

Naïma Ouateli (Union des démocrates musulmans français)

Charles Menard (Nupes - La France Insoumise)

Alain Moula (Concertation citoyenne)

Sylvie Danjou (Mouvement des écologistes libres)