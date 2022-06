VIDÉO - Législatives : "J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain" déclare Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a appelé à la mobilisation pour le second tour des élections législatives. Le leader de la France insoumise s'est félicité des premiers résultats dévoilés ce dimanche, plaçant la Nupes au coude-à-coude avec la coalition de la majorité présidentielle Ensemble.

"J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain" au second tour des législatives, a clamé le leader de la France insoumise.

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est félicité des résultats de la Nupes à l'issue du premier tour des élections législatives ce dimanche. Il juge le parti présidentiel "défait", alors que la coalition Ensemble est au coude-à-coude avec l'alliance de la gauche selon les résultats provisoires.

La Nupes "sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour", s'est réjouit Jean-Luc Mélenchon lors d'un discours. Il estime que "les projections en sièges à cette heure n'ont aucun sens, sinon celui de maintenir une illusion, puisse-t-elle finir d'étourdir nos adversaires".

Jean-Luc Mélenchon considère aussi que "la vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait" et ajoute : "Pour la première fois de la cinquième République, un Président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit". Il "appelle notre peuple à déferler dimanche prochain" pour le second tour des législatives.