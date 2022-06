VIDÉO - Législatives : la "déroute du parti présidentiel" est "totale", estime Jean-Luc Mélenchon

Le camp Macron est arrivé en en tête du second tour des législatives mais a échoué à conserver la majorité absolue ce dimanche à l'issue du second tour des législatives, selon les premières estimations d'Ipsos / Spora Steria. La gauche réunie dans Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) réalise une forte percée et le Rassemblement national un score historique.

"Ce qui se présente, c'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe : la déroute du parti présidentiel est totale, et aucune majorité ne se présente", a commenté le leader Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, balayant les appels au dépassement lancés par la macronie : "Il n'y a aucun clivage à dépasser avec nous parce que nous ne sommes pas du même monde", "nous n'avons pas les mêmes valeurs."

Le chef de file de l'union de la gauche a également fustigé "l'échec moral" des membres de la majorité "qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême-droite et qui ont eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs".

"Quel bon débarras d'avoir vu, après avoir vu monsieur Blanquer éliminé dès le premier tour, voir éjecter l'éborgneur Castaner", a en outre lancé Jean-Luc Mélenchon à l'adresse des ministres et anciens ministres battus lors de ces élections.

Il a enfin déploré que le "niveau d'abstention" soit "encore beaucoup trop haut" : "La France s'est exprimée, et il faut le dire, insuffisamment. Ce qui signifie qu'une immense majorité de la population ne sait vers qui se tourner", a-t-il estimé. "Ce qui fait que les trois blocs [issus de la présidentielle] continuent d'être voisins sans qu'on sache si la Nupes termine en première ou en deuxième position."