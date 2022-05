VIDÉO - Législatives : la première proposition de loi des candidats de la 2e circonscription de l'Hérault

La deuxième circonscription de l'Hérault est la seule qui soit entièrement montpelliéraine. Elle comporte les cantons de Montpellier 1 / 3 / 7 et 9. C'est à dire les quartiers la Paillade, Celleneuve, les Arceaux Figuerolles, mais aussi Antigone, les Beaux Arts, Ovalie et Agropolis. Une circonscription au découpage biscornu en forme de chauve souris.

La députée sortante est Murielle Ressiguier, France Insoumise.

Pour ce scrutin, elle n'a pas été investie par la NUPES et se présente donc sans étiquette. A 44 ans, ses premiers engagements ont été contre la guerre en Irak et contre l’extrême droite et le Front National. En tant que députée, elle a présidé une commission d’enquête relative à la lutte contre les groupuscules d’extrême droite, dont le rapport intitulé : « La nouvelle menace d’ultra-droite : mieux l’intituler pour mieux la combattre » a été adopté en juin 2019. Le rapport est accessible via le lien suivant : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_rapport-enquete

Fatima Bellaredj, candidate de la gauche rassemblée socialiste et écologiste. Agée de 51 ans, née à Samain (petite ville minière du Nord), mariée et mère de deux enfants de 18 et 21 ans, fille d’immigrés Algériens arrivés en 1969 en France. Son père fût ouvrier dans le secteur de la sidérurgie et sa mère femme au foyer. Diplômée d'un Master de Sciences Économiques à l'Université de Lille I. et d’un Master de Sciences Politiques à l’Université de Montpellier. Présidente du Planning Familial de l’Hérault de 2008 à 2015. Dirigeante du secteur de l'économie sociale et solidaire, déléguée Générale de la Confédération générale des SCOP depuis 2018.

Mahfoud Benali, 51 ans, mariée quatre enfants. Chef d’entreprise ( société d’expertise comptable - 43 collaborateurs ), ancien conseiller régional sous George Freche ( 2010 - 2015 ). Marcheur de la première heure, animateur local du comité « La Paillade avec Macron », candidat aux élections départementales de juin 2021 ( score réalisé 22,92% sur la partie cantonale de la deuxième circonscription ). Il n'a pas obtenu l'investiture Reconquête et se présente sous l'étiquette "divers centre"

Nathalie Oziol, 32 ans, enseignante agrégée d'anglais et Docteure en Études du monde anglophone, auteure d'une thèse sur Shakespeare. Membre de La France Insoumise, candidate pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale

Liste des autres candidats en 2022

Annie Yague, Ensemble

Flavio Dalmau, Divers Centre

Sophie Defretin, Reconquête

Flavia Mangano, RN

Anne Brissaud, UDI

Philippe Lechat, parti animaliste

Valérie Briot

William Olhasque

Khadija Zbairi

Manu Roque

Didier Michel, LO

Frédéric Assié

Résultats des élections de 2017

En 2017 ils étaient 23 candidats à briguer le mandat de député au premier tour

1er tour : : 28,5 % (QUALIFÉE 2nd tour) Muriel RESSIGUIER (FI) : 22,8 % (QUALIFIÉE 2nd tour) Nancy CANAUD (LR) : 11,36 % Pierre ALLIOTTI (FN) : 8,14 % Fatima BELLAREDJ (PS) : 6,9 % Coralie MANTION (Eco) : 5,19 % Anne Yvonne LE DAIN (DVG . Sortante ex PS ) : 5,15 %

2e tour : Muriel RESSIGUIER (FI) : 52.3 % Stéphanie JANNIN (LREM) : 47.7 %

