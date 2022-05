VIDÉO - Législatives : la première proposition de loi des candidats de la 3e circonscription de l'Hérault

La troisième circonscription de l'Hérault va de Montferrier sur Lez à Saturargues, de Castelnau à Galargues en passant par Castries, Le Crès, Monteau ou Saint Brès.

La députée sortante est Coralie Dubost, La République en Marche, elle ne se représente pas.

Philippe Saurel, ancien maire de Montpellier, 64 ans, marié et père de deux enfants. Chirurgien Dentiste Mutualiste à Montpellier, conseiller municipal et métropolitain de Montpellier. Candidat sans-étiquette.

Nicolas Lauron, 35 ans, né à Montpellier et diplômé de la Faculté de Pharmacie. Délégué Pharmaceutique, papa d'une fille de 6 ans. C'est justement la naissance de sa fille qui lui a donné "le déclic de s'engager en politique pour ne pas lui laisser "une France décrépie, une France méconnaissance, exsangue et en faillite.""J'ai toujours prôné l'Union des Droites et des Patriotes, et pour preuve ma candidature aux Départementales 2021 sur le Canton de Castelnau-le-Lez. Cela nous a permis, à ma binôme et moi même d'accéder au second tour." Nicolas Lauron est candidat sous l'étiquette Reconquête

Les autres candidats sur cette circonscription :

Jean-Luc Bergeon, Divers gauche

Laurence Cristol, Ensemble

Julia Mignacca, NUPES

Alain Berthet, LR

Johana Maurel, RN

Denis Carabasse, Parti Animaliste

Serge Gachon, LO

Alexis Boudaud-Anduaga

Laurian Combat

Résultats des élections de 2017 :

1er tour : : Coralie DUBOST (LREM) 37 % (QUALIFIÉE 2nd tour), Stéphane VIDAL (LFI) : 14,6 % (QUALIFIÉ 2nd tour), Lauriane TROISE (RN) : 13%, Fanny DOMBRE COSTE (PS sortante) : 11,5 %, Catherine DARDE (LR) : 8,5 %

2e tour : Coralie DUBOST (LREM) : 60,5% , Stéphane VIDAL (LFI) : 39,5 %

Si vous êtes candidat aux législatives sur cette circonscription et que vous n'avez pas encore été contacté par la rédaction vous pouvez envoyer un mail à elisabeth.badinier@radiofrance.com

Les neuf circonscriptions de l'Hérault - Département de l'Hérault

