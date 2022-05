VIDÉO - Législatives : la première proposition de loi des candidats de la 4e circonscription de l'Hérault

La quatrième circonscription de l'Hérault comprend les cantons d' Aniane, Le Caylar, Claret, Ganges, Gignac, Lodève, Les Matelles, Mèze, Saint-Martin de Londres.

Le député sortant est Jean-François Eliaou, La République en Marche.

Michel Garcia, 49 ans, agriculteur à Villeveyrac et chef d'entreprise (jus de fruits "Verger de Thau"). Après 20 ans aux JA et à la Chambre d'Agriculture, il est suis aujourd'hui conseiller municipal de Villeveyrac depuis 2014 et vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée chargé de l'agriculture et des espaces naturels. Il est également Président de la Commission locale de l'eau et du site Natura 2000 Villeveyrac/Montagnac. Il se présente sans étiquette, divers droite



Jean-Pierre Pugens est né à Montpellier, il a 70 ans et se présente sous l'étiquette majorité départementale et régionale (Divers -Gauche). Actuellement maire de Montarnaud (4 400 habitants) et vice-président de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault chargé de l'habitat. Il aussi été maiire de Dourbies (Gard) de 1995 à 2001, directeur général de Hérault Logement (ex Hérault Habitat) de 1998 à 2019, président des Directeurs généraux d'offices publics de l'habitat de la région Occitanie jusqu'en 2019.

Sébastien Rome, 43 ans, directeur d'école, candidat pour la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale. Ancien adjoint au maire de Marie-Christine Bousquet à Lodève, candidat d'union de la gauche et des écologistes aux départementales de 2021.

Alexandre ARGUEL, titulaire d’un Master en Finances Publiques et Fiscalité de Droit et Science Politique de Montpellier, actuellement juriste dans un cabinet d’avocats. "C’est avec une immense fierté que je vais porter la bannière de Reconquête aux prochaines élections législatives sur la 4ème circonscription de l’Hérault."



Les autres candidats sur cette circonscription :

Jean-François Eliaou

Joseph Francis, UDI-LR

Marion Bouquin, RN

Pierre Brun

Florence Larue, LO

Roger Ducamp

Stéphane Cassarini

Jean-Noël Fleury

Julie Péréa

Sébastien Giai Gianetto (Parti Animaliste)

Pierre Bastide d'Izard (mouvement de la ruralité)

1er tour : Jean François ELIAOU (LREM) : 31,4 % (QUALIFIÉ 2nd tour) 17,7 % (QUALIFIÉ 2nd tour), Etienne HAYEM (LFI) : 16 %, Laurence CHRISTOL (LR) : 11,6 %, Frédéric ROIG (PS, sortant) : 8,5 %

2e tour : Jean François ELIAOU (LREM) : 65,7 % François GAUBERT(FN) : 34,3 %

