VIDÉO - Législatives : la première proposition de loi des candidats de la 5e circonscription de l'Hérault

La cinquième circonscription de l'Hérault comprend les cantons de Bédarieux, Capestang, Clermont-l'Hérault, Lunas, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et La Salvetat-sur-Agout.

Le député sortant est Philippe Huppé, Agir (La République en Marche).

Philippe Huppé, né le 12 février 1968 à Mazamet (54 ans). Étudiant en droit à la faculté de Montpellier, enseignant à la faculté de droit de Montpellier pendant 10 ans. Écrivain local et héraldiste; Ancien maire d’Adissan (2 mandats) où il réside avec sa famille actuellement. Député de la 5e circonscription de l’Herault depuis 2017. Président du Parti Radical de l’Hérault. Président de Ville et Métiers d’Art et de l’association national des élus de la vigne et du vin

Stéphanie Galzy, candidate Rassemblement National

Pierre Polard, 50 ans, formateur en finances publiques. Maire de Capestang depuis 2014, vice-président la Communauté de communes Sud-Hérault. Candidat pour la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il avait été candidat en 2017 sur la même circonscription pour la France insoumise.

Les autres candidats sur cette circonscription :

Régine Marquet

Marie Bedu

William Rouanet

Véronique Chesnard

Aurélien Manenc, divers gauche

Céline Viala

Richard Vinesa, Reconquête

Lewis Marchand, LR

Les neuf circonscriptions de l'Hérault - Département de l'Hérault

