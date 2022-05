VIDÉO - Législatives : la première proposition de loi des candidats de la 6e circonscription de l'Hérault

France Bleu Hérault donne la parole à tous les candidats aux élections législatives en vidéo avec une seule et même question : si vous étiez élu (e) député (e), quelle serait votre première proposition de loi ?

La sixième circonscription de l'Hérault comprend les cantons de Cazouls-les-Béziers, la commune de Béziers mais aussi les communes de Portiragne, Lespignan, Valras, Vendres, Lieuran-lès-Béziers, Boujan-sur-Libron, Cers, Bassan, Villeneuve-lès-Béziers, Sauvian, Sérignan.

La députée sortante est Emmanuelle Ménard, soutenue par le Rassemblement national.

Emmanuelle Ménard, 53 ans, mariée, 3 enfants? Elle a travaillé dix ans dans une organisation de défense des droits de l’homme (en charge de l’Afrique et de la justice internationale), puis comme journaliste. Députée depuis 2017 et conseillère municipale de la ville de Béziers et conseillère communautaire à l’Agglo Béziers-Méditerranée depuis 2020.

Les autres candidats sur cette circonscription sont :

Florence Taillade, LR

Isabelle Noël

Sylvie Ferrand

Samantha Bernardi

Mathilde Tastavy, Renaissance

Magali Crozier-Daniel, NUPES

Florence Brutus, PRG

Laurence Gilhodes

Stéphane Karges

Henri Fabre-Luce, Reconquête

Oscar Essomba

Solène Rossard

Résultats des élections de 2017 :

1er tour : : Emmanuelle MENARD (RN) : 35,4 % (QUALIFIÉE 2nd tour), Isabelle VOYER (LREM) : 24,7 % (QUALIFIÉE 2nd tour), Elie ABOUD (LR SORTANT) : 18,2 %, David GARCIA (LFI) : 9,9%, Antonio FULLEDA (PS) : 4,7 %

2e tour : Emmanuelle MENARD (RN) : 53.,5 % , Isabelle VOYER (LREM) : 46,5 %

Si vous êtes candidat aux législatives sur cette circonscription et que vous n'avez pas encore été contacté par la rédaction vous pouvez envoyer un mail à elisabeth.badinier@radiofrance.com

