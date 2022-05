VIDÉO - Législatives : la première proposition de loi des candidats de la 7e circonscription de l'Hérault

France Bleu Hérault donne la parole à tous les candidats aux élections législatives en vidéo avec une seule et même question : si vous étiez élu (e) député (e), quelle serait votre première proposition de loi ?

La septième circonscription de l'Hérault comprend les cantons d'Agde, Florensac, Pézenas, Servian, Sète-1, Sète-2.

Le député sortant est Christophe Euzet, Agir (LaRem)

Christophe Euzet , 55 ans, marié 2 enfants (16 et 9 ans). Issu d'un milieu populaire (d'origine sétoise par son père) Maître de Conférences en droit public. Enseignement : droit constitutionnel, relations internationales, droit des collectivités territoriales. Spécialiste des espaces méditerranéens. Il n’avait jamais été engagé politiquement avant 2017 .Christophe Euzet se présente sous l'étiquette Ensemble

Julie Garcin Saudo , 44 ans . C’est à Pézenas, ville de ses racines familiales qu'elle a connu ses premiers engagements et assumé ses premières responsabilités, que ce soit à la tête d’une association culturelle à la présidence de la fédération des parents d’élèves ou depuis les élections municipales dernières, en tant qu’adjointe au Maire déléguée à l’aménagement et développement durable.

Depuis mars 2015 , elle est conseillère Départementale du canton de Pézenas. Elle préside le conseil d'architecture urbanisme et environnement (CAUE), et est membre de la délégation à la jeunesse et à la démocratie participative .

Professionnellement elle continue mon activité en libéral comme maître d’œuvre en bâtiment.



Les neuf circonscriptions de l'Hérault

Liste des candidats en 2022

Onze personnes se présentent sur la 7e circonscription de l'Hérault. En plus de Christophe Euzet et Julie Garcin, il y a :

Aurélien Lopez-Ligori (RN)

Audrey Cavaillé (Reconquête)

Daniel Pilaudeau (Lutte ouvrière)

Gabriel Blasco (Nupes, PC)

Georges Gallerand

Guillaume Sultani

Jacqueline Gonzales

Magali Richaud (parti animaliste)

Yves Michel (centre droit)

