VIDEO Législatives - Le débat de la sixième circonscription du Gard avant le second tour dimanche

Philippe Berta (Modem), défend ce dimanche son siège de député sur la sixième circonscription du Gard. Face à lui, le candidat NUPES, Nicolas Cadène. Avant le second tour, les deux candidats ont choisi le débat de France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin, en direct entre 8h et 8h30.

Philippe Berta (Modem) et Nicolas Cadène (NUPES) en débat sur France Bleu Gard Lozère, avant le second tour des élections législatives. Sixième circonscription du Gard

C'était ce jeudi matin le sixième "face à face" de l'entre-deux-tours des élections législatives organisé par France Bleu Gard Lozère, à Nîmes. Le débat a réuni, autour de Mélodie Viallet, les deux candidats qualifiés pour le second tour sur la sixième circonscription du Gard (cantons de Nîmes, Marguerites, Redessan et Uzès) : Nicolas Cadène (NUPES) et le député sortant Philippe Berta (Modem, Ensemble, la majorité présidentielle). Au premier tour dimanche dernier, Nicolas Cadène est arrivé en tête avec 25,65% des voix, et M. Philippe Berta a rassemblé 24,38% des suffrages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans cette circonscription de plus de 85 000 électeurs, l’abstention a été très forte au premier tour : plus de 54%.