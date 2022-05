VIDEO Législatives : Le député Nicolas Meizonnet espère voir le RN "réaliser un grand chelem' dans le Gard

Il a choisi d'annoncer sa candidature ce week-end au pied des remparts d'Aigues-Mortes. Nicolas Meizonnet, député Rassemblement National, va défendre son bilan et son mandat sur la deuxième circonscription du Gard. Alors, pourquoi ici, symbole d'une croisade ? " Il y a d'autres symboles qui se cachent derrière les remparts d'Aigues-Mortes, dit-il ce lundi dans son 7h45 sur France Bleu Gard Lozère. Notamment la défense, la protection, la résistance. résistance avec la Tour de Constance, Marie Durand (NDLR : emprisonnée à la tour de Constance en raison de sa foi protestante, de 1730 à 1768) qui écrivait ce mot "résister" dans les pierres de la Tour de Constance. Résistance, protection, face à la politique d'Emmanuel Macron que nous combattons".

Gilbert Collard ayant été élu député européen en mai 2019, Nicolas Meizonnet l'a remplacé comme député sur la deuxième circonscription du Gard. Après un recours du Parti Animaliste, il devient finalement député le 1er février 2020: "ça fait deux ans et demi que je suis sur le terrain", martèle-t-il.

"On peut dans le Gard réaliser un grand chelem dans les six circonscriptions. Nous avons réussi ce score de 52% au second tour de l'élection présidentielle. On a bon espoir." Nicolas Meizonnet, sur France Bleu Gard Lozère