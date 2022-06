VIDÉO - Législatives : "Nous incarnerons une opposition ferme", promet Marine Le Pen

Le Rassemblement National est parvenu à faire d'Emmanuel Macron "un président minoritaire" à l'issue du second tour des élections législatives a salué Marine Le Pen ce dimanche. Le Rassemblement National est crédité d'un nombre record de sièges à l'Assemblée nationale avec 85 élus, selon les projections d'Ipsos/ Spora Steria. Le parti de Marine Le Pen, elle-même réélue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 58,85% des voix selon les résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur, n'avait obtenu que huit députés en 2017.

Depuis son QG de Hénin-Beaumont, la cheffe de file du Rassemblement national s'est félicitée d'avoir le groupe de "loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique". Excepté en 1986, jamais le parti d'extrême-droite n'avait été en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet de disposer de davantage de moyens et de temps de parole. "Nous incarnerons une opposition ferme, sans connivence, responsable, respectueuse des institutions, parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et du peuple français", a -t-elle promis.