VIDEO Législatives - Revivez le débat FB Gard Lozère / Midi Libre sur la circonscription de Lozère

Les 12 et 19 juin prochains, nous votons ! Cette fois pour les élections législatives. Qui sera élu député en Lozère ? France Bleu Gard Lozère et Midi Libre se sont associés ce lundi pour un grand débat, de 18h à 19h, à l'étage de l'espace événements de Mende. Un débat auquel a refusé de participé le député sortant Pierre Morel à l'Huissier. Débat présenté par Saïd Makhloufi (France Bleu Gard Lozère) et et Stéphanie Bouloir (Midi Libre). Etaient ainsi présents autour de la table : Laurent Suau, candidat officiel de la majorité présidentielle ( Renaissance), Sandrine Descaves (Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale), Paul de Las Cases (suppléant de Patrice Saint-Léger, conseiller départemental de Saint-Alban-sur-Limagnole, DVD, Jean-François Pardigon candidat du Rassemblement National, Nicolas Pougnet (Reconquête), et Christophe Castan, (Résistons! ; de Jean Lassalle.

La liste complète des candidats en Lozère :

Sandrine Descaves et Christian Causse (NUPES)

Dja Zidoun et Alice De La Fouchardière (SE)

Laurent Suau et Marie-Laure Gauthier (Renaissance !)

Jean-François Pardigon et Danielle Michallet (Rassemblement national)

Francis Palombi et Sandrine Ladevie (SE)

Pierre Morel-à-l’Huissier et Audrey Malaval (Les Républicains)

Annie Souchon et Thierry Fronty (Lutte ouvrière)

Christophe Castan et Nadine Hoszman

Patrice Saint-Léger et Paul de Las Cases (Divers droite)

Nicolas Pougnet et Jacques Dourau (Reconquête !)

Dorian Blayac et Vincent Genesta.