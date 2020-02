VIDÉO - Municipales à Frontignan : les candidats débattent en direct et en public

Frontignan, France

France Bleu Hérault et Midi Libre s'associent pour vous aider à mieux comprendre les enjeux des élections municipales. Ce mercredi soir, les studios de France Bleu Hérault sont à Frontignan. Autour de la table : Michel Arrouy, Gérard Prato (RN), Thibault Celret Villagordo, Olivier Boudet, et Just Gonzales.Ils sont interrogés par Pascale Viktory pour France Bleu Hérault et Caroline Froelig pour Midi Libre. À suivre en direct de la salle Voltaire à Frontignan à partir de 19h