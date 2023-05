VIDÉO : les députés franc-comtois racontent les coulisses de la réforme des retraites

Plus de 12h de débat par jour, jusqu'à minuit. 175 heures en tout. "On peut comparer ça à de l'endurance, au premier qui va craquer", lance Florian Chauche, député LFI de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort. "Par moments, ça met un peu le doute, parce qu'on est loin de sa famille, on est loin de ses enfants et on se dit qu'on perd un peu des moments de vie qu'on ne pourra pas rattraper", estime-t-il.

loading

Il faut trouver le temps entre deux amendements. "J'appelais tous les soirs en visio pour savoir comment s'est passée la journée de travail, la journée à l'école. Si les devoirs ont été faits, s'il n'y a pas eu de punition. Un papa classique, quoi !", se souvient le député.

De rares moments de répit

Le député Rassemblement national de Haute-Saône Émeric Salmon a lui-aussi connu des moments de fatigue et des moments de répit. "Quand c'est pour défendre 200 amendements qui sont tous identiques, où chaque personne va répéter des éléments de langage généraux juste pour faire une vidéo pour ses réseaux sociaux, on va à la buvette et on prend un café, ou autre chose pour certains", s'amuse-t-il. "Et on revient au moment où il faut voter".

loading

Certains élus poussent un soupir de soulagement quand le texte quitte finalement l'Assemblée pour arriver au Sénat. "Le dernier vendredi à minuit, quand ça se termine, on est un peu libéré", raconte Émeric Salmon. "Ça se termine quand même par un petit coup d'énervement du ministre [Olivier Dussopt] qui dit justement que personne ne s'est énervé, tout en s'énervant, c'était cocasse".

loading

D'autres "batailles" à venir

Mais d'autres débats difficiles attendent les élus, prévient le député Renaissance du Doubs Nicolas Pacquot : "Il faut qu'il y en ait d'autres sur la santé, sur l'éducation, sur l'immigration. Il faut avancer !" Il faudra aussi trouver de la place pour les armées, le plein emploi, la justice et l'énergie, dans un agenda parlementaire déjà saturé.

loading