VIDEO : les élus écologistes du Mans réclament une procédure d'alerte à la pollution de l'air

Isabelle Sévère, première adjointe écologiste du Mans était l'invitée de France Bleu Maine. Elle demande au maire Jean-Claude Boulard de prendre des mesures efficaces pour alerter les habitants en cas de pic de pollution de l'air.

Peut être que Jean-Claude Boulard se fie à son nez et tant mieux pour lui s'il a un bon nez mais nous on pense qu'il y a des choses à faire de manière systématique en termes d'information et de prévention.