VIDEO: Les explications de la maire de Nantes Johanna Rolland après l'abandon de l'Arbre aux Hérons

Après l'annonce de l'abandon du projet d'Arbre aux Hérons ce jeudi matin, la maire de Nantes Johanna Rolland explique sa décision. INTERVIEW

Johanna Rolland la maire de Nantes évoque "une décision murie, réfléchie, un choix de la raison" après l'annonce de l'abandon du projet d'Arbre aux Hérons. Des questions juridiques et financières et notamment l'explosion des coûts justifie cette décision. Initialement le projet était chiffré à 35 millions d'euros, il avait été réévalué récemment à 52 millions. Mais c'était avant la crise économique et l'explosion des matières premières. Les derniers chiffrages faisaient grimper la facture à 80 millions d'Euros, intenable économiquement et politiquement au moment où les appels à la sobriété se multiplient.

Regardez la première interview de Johanna Rolland :