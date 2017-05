VIDÉO - Les grands moments du quinquennat de François Hollande

Le quinquennat de François Hollande s'achève dimanche avec la remise des clés de l'Élysée à Emmanuel Macron. Cinq années marquées par les attentats, l'échec contre le chômage, mais aussi des succès comme l'accord sur le climat. Retour en vidéo sur les temps forts de la présidence Hollande.

Le mandat de François Hollande à l'Élysée prend fin dimanche 14 mai avec la passation de pouvoir avec son successeur Emmanuel Macron. Chômage, terrorisme, mariage pour tous, sont des mots clés du quinquennat Hollande. Ces mots resteront associés à des moments importants de ses cinq années à la tête du pays. France Bleu a compilé ces temps forts en vidéo.

Pluie

C'est la première image du quinquennat de François Hollande, et cinq ans après, elle est toujours dans les mémoires : le 15 mai 2012, c'est sous la pluie que le septième président de la République descend les Champs-Élysées le jour de son investiture. Les images du président Hollande mouillé vont ensuite se succéder pendant plusieurs mois, comme lorsqu'il prononce son discours, trempé, sans parapluie, sur l'île de Sein, en août 2014.

Mariage pour tous

La bataille a été rude pour faire aboutir la promesse de campagne de François Hollande d'ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe. Bataille dans la rue, avec des manifestations importantes à l'appel du collectif de la Manif pour tous, dirigé alors par l'ancienne humoriste Frigide Barjot. Bataille parlementaire aussi, avec 136 heures de débat et des séances très chahutées à l'Assemblée nationale. Mais François Hollande et son gouvernement tiennent bon, la loi du 17 mai 2013 ouvre de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession aux couples de gays ou de lesbiennes.

Chômage

Il en a fait le fer de lance de son mandat, en promettant en septembre 2012 d'inverser la courbe ascendante du chômage dès l'année suivante. Puis François Hollande lie sa candidature à un second mandat à cette inversion. Un objectif non atteint : malgré un léger infléchissement en 2016, avec 105.400 chômeurs de moins inscrits à Pôle emploi, leur nombre a de nouveau bondi de 43.700 (+1,3%) en mars 2017.

Le chômage sous François Hollande © Visactu -

Mali

Les opérations extérieures ont assuré à François Hollande, chef constitutionnel des armées, une réputation de chef de guerre, notamment avec l'opération Serval (rebaptisée ensuite Barkhane) lancée en janvier 2013 au Mali et dans plusieurs pays du Sahel, alors que des colonnes de jihadistes menacent de fondre sur Bamako. L'opération mettra fin à cette offensive. "Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique", avait lancé en 2013 François Hollande à Bamako qui l'accueillait en "libérateur", quelques semaines après le début de l'opération.

Transparence

En septembre 2013, la loi sur la transparence de la vie publique est adoptée, en réaction à l'affaire Cahuzac, scandale le plus retentissant du quinquennat. Médiapart révèle à l'automne 2012 que l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac détient des comptes non déclarés à l'étranger. Le ministre nie avec insistance, puis démissionne le 19 mars 2013 après l'ouverture d'une information judiciaire. Il est condamné en décembre 2016 à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité, mais fait appel. Le quinquennat est écorné aussi par l'affaire Thomas Thévenoud, contraint à la démission le 4 septembre 2014, neuf jours après sa nomination comme secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, après avoir reconnu des "retards de déclaration et de paiement" au fisc. Un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité ont été requis en avril 2017 pour fraude fiscale contre celui qui avait prétexté une "phobie administrative".

Leonarda

L'expulsion de cette collégienne rom et de sa famille vers le Kosovo en octobre 2013 suscite une polémique nationale. Pour tenter de calmer les esprits, François Hollande propose publiquement à l'adolescente de "poursuivre sa scolarité en France". L'adolescente refuse, en direct sur les chaînes d'information en continu, infligeant au chef de l'État l'humiliation médiatique.

Julie et Valérie

Le 10 janvier 2014, le magazine Closer fait état d'une relation entre François Hollande et Julie Gayet en publiant des photos du chef de l'Etat à scooter, casque sur la tête, rejoignant l'actrice et réalisatrice. Dix jours plus tard, le président annonce "la fin de sa vie commune" avec sa compagne officielle, Valérie Trierweiler.

Valls

Après la déroute des élections municipales pour le Parti socialiste, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault démissionne le 31 mars 2014. Pour le remplacer, François Hollande nomme dans la soirée Manuel Valls, jusqu'ici ministre de l'Intérieur, à la tête d'un "gouvernement de combat". Au mois d'août 2014, le gouvernement Valls II est formé en raison des critiques des frondeurs envers sa politique économique. Manuel Valls restera Premier ministre jusqu'à l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, en décembre 2016. Il est remplacé alors par Bernard Cazeneuve.

Attentats

Le quinquennat est marqué par une série sans précédent d'attentats jihadistes sur le sol français : attaques contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher en janvier 2015, à Paris et Saint-Denis dix mois plus tard, et sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 Juillet 2016. Le bilan total est de 239 morts. Image forte au milieu de ces heures sombres du quinquennat : quarante-quatre chefs d'États et dirigeants politiques défilent à Paris bras dessus, bras dessous le 11 janvier 2015, en hommage aux victimes des attentats contre le journal Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.

49-3

À six reprises, le gouvernement Valls recourt à l'article 49-3 de la Constitution, pour faire passer sans vote les lois Macron et travail. Par ce choix répété, François Hollande se met à dos la gauche et les syndicats, portant un coup fatal au dialogue social qu'il avait érigé en méthode.

Déchéance de nationalité

Trois jours après les attentats du 13 novembre 2015, le chef de l'État propose d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés français. Le projet divise profondément la majorité présidentielle et provoque notamment la démission de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Faute de consensus, il est finalement abandonné le 30 mars 2016.

COP 21

La COP 21 débouche en décembre 2015 sur l'Accord de Paris : les représentants de 195 pays s'engagent à lutter contre le changement climatique, impliquant une transition énergétique radicale aux dépens des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz).

Renoncement

Lâché dans son propre camp et plombé par une impopularité record, François Hollande annonce le 1er décembre 2016 qu'il ne briguera pas de nouveau mandat. Une décision inédite sous la Ve République pour un président en exercice.