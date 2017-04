VIDÉO - Présidentielle : les réactions des chefs de file des candidats dans l'Hérault

Ce lundi matin, France Bleu Hérault recevait les représentants de la France Insoumise, du Front National et d'En Marche dans l'Hérault. A revoir en vidéo.

Ce lundi matin, France Bleu Hérault recevait les leaders des principaux mouvements politiques du premier tour de l'élection présidentielle. Seul le porte-parole de François Fillon, Stéphan Rossignol maire Les Républicains de la Grande Motte n'a pas souhaité répondre à notre invitation.

France Jamet, Front-National

"Nous avons toutes les raisons d'espérer"

France Jamet, présidente du groupe Front-National au conseil régional Occitanie. "Nous avons toutes les raisons d'espérer, rien n'est mathématique. Nous allons enfin parler projet et nous verrons que nous avons deux projets fondamentalement opposés avec Emmanuel Macron. Nos réserves de voix sont chez les abstentionnistes. Nous appelons tous les patriotes à nous rejoindre. Nous avons un projet objectif d'amour de la patrie"

Muriel Ressiguier, France Insoumise

"Nos idéees avancent dans la société"

Muriel Ressiguier, porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. "Quand on mène un combat, on le mène pour gagner pour changer la société, on y était presque ! Cela montre une pénétration de nos idées dans la société. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il y a les législatives après. Nous ne donnons pas de consigne de vote car les électeurs ne sont pas des moutons et nous appartiennent pas"

Coralie Dubost, En Marche

"Le deuxième tour n'est pas encore gagné"

Coralie Dubost, porte-parole du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. "Le deuxième tour n'est pas encore gagné. Nous nous rassemblons autour de valeurs fortes. Le résultat de Macron dans l'Hérault n'est pas aussi fort qu'ailleurs (il arrive troisième), c'est sans doute une sanction contre la politique locale. Pour les investitures pour les législatives il y aura une commission nationale des investitures avec des critères très précis, c'est cette commission qui tranchera. Macron est légitime pour imposer ses choix pour les législatives, il n'y aura pas d'exception dans l'Hérault"

Elie Aboud, Les Républicains

"Les militants n'ont pas pardonné"

Elie Aboud, le président Les Républicains dans l'Hérault n'avait pas soutenu François Fillon pour la primaire. "C'est une grande déception, les militants n'ont pas pardonné, Il va maintenant falloir construire un nouveau projet législatif. François Fillon a fait des erreurs, nous avons pensé que la France était plus grande que ces erreurs, mais non. Nous allons maintenant faire sans François Fillon "