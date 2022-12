VIDÉO -"LGV et le RER à Toulouse : les deux projets vont ensemble" promet Élisabeth Borne

C'est fait ! L'Occitanie et l'Etat ont signé le Contrat Plan hier à Albi . La première ministre, Élisabeth Borne est venue en personne signer ce gros document de 200 pages qui liste toutes les actions à imaginer et à financer pour les 5 ans à venir, jusqu'en 2027. C'était tout de même un chantier qui a été lancé en 2019. Ce CPER de 6,4 milliards financé à parité par l'Etat et la Région est très ambitieux.

ⓘ Publicité

Et puis dans le Tarn, ce jeudi il a aussi été beaucoup question d'une annonce qui a surpris tout le monde le week-end dernier. Emmanuel Macron a annoncé son objectif de développer un transport ferroviaire du quotidien de type RER dans dix métropoles françaises (les "10 principales villes françaises") afin de favoriser la transition écologique.

Ces RER se seraient des TER plus grands et mieux cadencés, par exemple tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, pour rejoindre la grande ville. Très bien lui a répondu Carole Delga à Albi lors de la signature du contrat de plan Etat Région. Mais on veut d'abord la LGV d'abord dit la présidente de région avant le RER à Toulouse. "Nous devons absolument être désenclavé. Monsieur le Président de la République a donné un élan supplémentaire aux RER métropolitains. Mais en Occitanie, quand on parle de RER, on doit avoir des LGV parce que nos lignes ferroviaires, elles sont complètement saturées. Et si nous voulons des trains du quotidien, nous avons absolument besoin des LGV, que ça soit bien sûr entre Toulouse et Bordeaux ou que ça soit entre Montpellier et Perpignan."

Quand on voit les embouteillages

Et la première ministre Elisabeth Borne, qui est venue signer ce contrat de plan a tenu à rassurer les Occitans. Selon elle : la LGV et le RER, c'est le même combat. "Ça tombe bien parce que les deux projets sont liés. Quand on fait des aménagements, notamment au nord de Toulouse, c'est la première étape pour faire la ligne à grande vitesse GPSO (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest). Et en même temps, c'est ce qui va permettre de développer les transports du quotidien, d'avoir des trains avec des fréquences beaucoup plus fortes autour de Toulouse par exemple. Et je pense que quand on voit les embouteillages à Toulouse, on se dit que c'est très important de développer ce RER à Toulouse. Les deux projets vont ensemble."