VIDEO - Louis Aliot "agacé" par les propos de l'entraineur de l'USAP

Ca s'appelle être renvoyé dans ses 22... Ce dimanche, après avoir validé le maintien du club catalan en Top 14, l'entraineur Patrick Arlettaz a profité de la conférence de presse d'après-match pour lancer un appel aux élus des Pyrénées-Orientales.

"On ne peut plus s'entrainer dans un camping une étoile, avoir un vestiaire qui date de 1998 et avoir les espoirs dans un centre de formation quasiment classé insalubre, ça ne peut plus continuer, " lâche l'entraineur perpignanais. Le maire de Perpignan, Louis Aliot, n'a pas apprécié et l'a fait savoir en direct ce lundi matin sur France Bleu Roussillon (voir vidéo).