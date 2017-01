VIDEO - Luc Carvounas,proche de Manuel Valls : "Ceux qui sont premiers aujourd'hui peuvent être deuxièmes demain"

Luc Carvounas, maire PS d'Alforville, sénateur du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls, était l'invité de France Bleu à 8h15. Il a parlé de la primaire à gauche et de son soutien à l'ancien premier ministre arrivé deuxième à cette primaire de la gauche.

Luc Carvounas, maire PS d'Alforville, sénateur du Val-de-Marne, était l'invité de France Bleu à 8h10. Ce proche de Manuel Valls a parlé de la primaire de la gauche et de Manuel Valls qui est arrivé deuxième à cette élection. Pour lui, rien n'est perdu mais il a précisé, qu'en tant que socialiste, il soutiendrait le candidat qui sera élu au deuxième tour de la primaire.

Regardez l'intégralité de l’interview de Luc Carvounas à la fin de cet article.

A retenir

"60.000 voix séparent Manuel Valls de Benoît Hamon, 60.000 voix, et donc la campagne aujourd’hui va battre son plein. Il y a des voix à aller chercher. Effectivement, il est deuxième mais ceux qui sont deuxième aujourd’hui peuvent être premier demain et moi je vais me battre pour ça".

"Ce qui est important cette semaine, c'est de savoir s'il y a une synthèse possible entre rêve et réalité... quand je rêve, je rêve d'un revenu minimum universel, je m'appelle Benoit Hamon. Et quand je suis dans la réalité..." je le transforme "en RAS amélioré pour les jeunes".

"Je suis socialiste et je n'aurai aucun état d'âme à faire la campagne de celui qui sera désigné par la primaire des socialistes".

