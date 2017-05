VIDÉO - Marine Le Pen plagie un discours de François Fillon : le FN évoque un "clin d'oeil" aux électeurs de droite

Le discours de Marine Le Pen lundi à Villepinte comportait des passages entiers d'un discours prononcé mi-avril par François Fillon, mais le Front national dément tout plagiat de la part de sa candidate à l'élection présidentielle, assumant un "clin d'oeil" envers certains électeurs de droite.

Lors de son meeting à Villepinte lundi 1er mai, la candidate du Front nationla à l'Élysée, Marine Le Pen a prononcé plusieurs passages identiques à un discours de François Fillon au Puy-en-Velay le 15 avril. Un plagiat mis en évidence dans un montage vidéo posté sur la chaîne Youtube de Ridicule TV.

Un clin d'oeil assumé selon le FN

Les cadres du Front national ont démenti tout plagiat, à commencer par Florian Philippot. Le vice-orésident du FN a assuré dès lundi soir qu'il s'agissait en fait d'un "clin d'oeil assumé à un bref passage touchant d'un discours sur la France" de la part "d'une candidate de rassemblement qui montre qu'elle n'est pas sectaire". Une explication reprise mardi par le secrétaire général du FN Nicolas Bay sur Sud Radio/Public Sénat : "C'est pas un plagiat". "C'est totalement assumé, un clin d'oeil assumé, un petit emprunt". Marine Le Pen savait-elle qu'elle employait des mots de François Fillon ? "Vous lui poserez la question, mais oui", a répondu le député européen.

Vice-président du FN, Louis Aliot a également parlé de "clin d'oeil" envers les électeurs de François Fillon. "Je pense qu'avec une partie de la droite, on a exactement la même vision de l'identité de la nation et de l'indépendance nationale", a-t-il dit sur LCI. Pour le porte-parole de Marine Le Pen, David Rachline, "il n'y a pas de thème réservé à tel ou tel candidat, il est arrivé à Marine d'utiliser tous ces mots-là bien avant ceux que vous avez cités ici". "Ce clin d'oeil, je crois, était apprécié, y compris par les électeurs de M. Fillon", a-t-il dit sur France 2.

Un soutien de Fillon, ancien allié de Le Pen, dit être derrière les phrases "empruntées"

Ancien allié de Marine Le Pen, Paul-Marie Coûteaux a indiqué mardi sur Twitter avoir inspiré les formules employées lundi par la candidate FN et quinze jours plus tôt par François Fillon, qu'il a soutenu pour l'élection présidentielle. "Il est bien (et significatif), que Marine Le Pen et François Fillon s'exprimant sur la vocation universelle de la France le fassent dans les mêmes termes" et "ces termes, d'inspiration gaulliste, sont ceux de mon ouvrage +L'Europe vers la Guerre+ (1997) Nécessaire #UniondesDroites", a tweeté Paul-Marie Coûteaux.

Il est bien (et significatif), que #MLP et #FF s'exprimant sur la vocation universelle de la France le fassent dans les mêmes termes https://t.co/LUBvjUnq0o — Paul-Marie Coûteaux (@pmcouteaux) May 2, 2017

2/2 #clind'oeil. Ces termes, d'inspiration gaulliste, sont ceux de mon ouvrage "L'Europe vers la Guerre" (1997) Nécessaire #UniondesDroites — Paul-Marie Coûteaux (@pmcouteaux) May 2, 2017

Paul-Maire Coûteux fait partie, selon RTL, des personnes qui ont "fourni des notes" à Marine Le Pen pour son discours de Villepinte. De même source, il avait largement écrit le discours au Puy-en-Velay le 15 avril du candidat de la droite au premier tour de l'élection présidentielle, dont au moins quatre passages ont été repris par la candidate FN.