VIDEO : Martine Vassal lance un nouvel appel au rassemblement en vue des municipales à Marseille

Marseille, France

L'association des amis de Martine Vassal avait annoncé la soirée depuis des semaines. Dans la salle de spectacle du Silo à Marseille, la présidente LR de la métropole a lancé un nouvel appel au rassemblement. Selon elle, c'est "le départ d'une grande aventure, d'un grand changement". Pour autant, à moins d'un an des élections municipales, Martine Vassal n'a toujours pas annoncé sa candidature.

Jean-Philippe Agresti hué

Sur la scène du Silo, un des prétendants à l'investiture de la République en Marche était présent : Jean-Philippe Agresti. Selon le site Marsactu, le doyen de la faculté de droit d'Aix-Marseille s'est fait huer au début de la soirée. En prenant la parole avant la présidente de la métropole, il a souhaité "des nouvelles de méthode de gouvernance pour notre ville, plus participatives ... et un projet qui donne un souffle nouveau à Marseille comme celui qui a soufflé sur la France en 2017". Selon l'association des amis de Martine Vassal, plus de 2000 personnes ont participé à cette réunion publique.