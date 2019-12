VIDEO - Michel Vergnier : "je serai sur une liste aux élections municipales à Guéret"

Guéret, France

Michel Vergnier a levé le voile ce jeudi matin sur France Bleu Creuse. Le maire de Guéret se lance dans la bataille pour les municipales, de mars 2020. "Je serai présent sur une liste d'union de la gauche" nous a-t-il déclaré. Retrouver l'intégralité de son intervention ici.

Élu maire de Guéret, il y a 21 ans, Michel Vergnier repart en campagne aux cotés des communistes, des socialistes, de Terre de gauche, mais pas seulement. "On va intégrer sur cette liste un nombre significatif de personnes qui ne viennent pas des partis politiques, mais qui partagent notre sensibilité, notre façon de voir les choses".

Tête de liste ou pas tête de liste ?

"Je ne le revendique pas. Et franchement ce n'est pas pour çà que je viens là. Ma présence, elle est aidante. Elle a permis la constitution de cette liste d'union, sinon elle ne se faisait pas. Moi, je veux qu'on soit clair en politique, je n'ai pas peur de ce que je suis. Je n'ai pas peur de ce que je fais. Je serai en position éligible mais je ne souhaite pas être tête de liste".

Le mandat de trop ?

"C'est justement parce qu'on me connaît, que je suis en forme, que je peux apporter cette connaissance, cette énergie. Nous avons Guéret en commun, tous ensemble, et nous voulons pour cette ville, faire des propositions qui soient très précises, en s'appuyant sur ce qu'on a déjà fait, en l'inventoriant, en l'analysant, en le modifiant. Nous voulons placer le citoyen au centre de ce dispositif. Peut-être que tout le monde le dit, mais nous nous l'avons déjà fait. Nous ne sommes pas des gens de promesse, nous sommes des gens d'actions. Quelqu'un m'a dit récemment sur le marché : "les jeunes vont plus vite mais le vieux connait la route". Je fais mien ce dicton ! "