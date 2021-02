VIDEO - Montfarville : en conflit avec le maire, plus de la moitié du conseil municipal démissionne

Ce samedi matin, la température à Montfarville est à l’image de l’ambiance qui règne dans la mairie depuis le premier jour du mandat : glaciale. Des conseillers municipaux frondeurs ont donné rendez-vous aux médias dans la salle de convivialité (!) de cette commune de 800 habitants du Val de Saire.

Après dix mois de conflits, de conseils municipaux épiques et de batailles de mots par médias interposés, une partie du conseil municipal décide de jeter l’éponge. C’est même la majorité du conseil.

Ils sont huit à avoir envoyé leur lettre de démission. Huit conseillers municipaux sur quinze qui, après avoir fait campagne tous ensemble, ne supportent plus la façon de gouverner du maire Philippe Pesnelle.

« C’est impossible de communiquer avec lui »

Le désormais ex premier adjoint Christian Leblond se fait le porte-parole des huit démissionnaires. «C’est impossible de communiquer avec lui. On a essayé de lui dire « ce n’est pas toi qui décides seul, tu as une équipe et notre avis compte ».

« Je réclame sa démission »

Christian Leblond promet au moins une autre démission dans les prochains jours. Avec plus de la moitié du conseil municipal qui a claqué la porte, l’ex élu attend que le maire fasse de même.

« Avec le peu de conseillers qui reste, je ne sais pas quelle est la personne qui se dirait démocrate et qui continuerait à être maire de Montfarville. C’est très clair, je réclame sa démission »

« Je ne suis pas un dicteur »

Le maire Philippe Pesnelle ne compte pas abandonner son fauteuil comme ça. L’élu reconnait une erreur : « de mettre lancé dans la campagne avec certaines personnes ».

Pour le reste, le maire refuse l’étiquette de « dictateur » que ces nouveaux adversaires veulent lui coller. Lui voit plutôt un conflit de personnes et de vieilles querelles qui se règlent en mairie. Il vise Christian Leblond qui selon lui "veut prendre la main sur Montfarville"

"Je ne vais pas m’obstiner (à rester maire), mais je veux d’abord avoir la certitude que ces démissionnaires représentent la majorité de la population. Attendons que la population s’exprime. Pour un dictateur, ça me semble être la moindre des choses ! »

Des élections complémentaires à venir

Dans quelques mois, des élections complémentaires seront en effet organisées pour remplacer les conseillers qui ont démissionnés. En attendant, Philippe Pesnelle compte bien rester maire de Montfarville et gérer la commune avec les conseillers qui lui sont restés fidèles.