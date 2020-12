VIDEO - Mort de Valéry Giscard d'Estaing : en 1978, il était en Bretagne après le naufrage de l'Amoco Cadiz

Le 3 août 1978, Valéry Giscard d'Estaing s'était rendu à Ouessant et à Portsall, dans le Finistère, quelques mois après le naufrage de l'Amoco Cadiz. Le pétrolier libérien avait déversé 227.000 tonnes de brut dans l'océan, soit l'une des pires marées noires de notre histoire.

Alors que l’ancien président de la République Valéry Giscard d’Estaing est mort ce 2 décembre à l’âge de 94 ans, certains Bretons ont eu l’occasion de le croiser quand il était locataire de l’Élysée. En effet, il s’était rendu dans le Finistère le 3 août 1978, quelques mois seulement après le naufrage de l’Amoco Cadiz. Ce pétrolier libérien avait sombré le 16 mars, libérant 227.000 tonnes de pétrole brut dans l’océan Atlantique. C’est l’une des pires marées noires de l’histoire de France.

Visite, bain de foule et déjeuner

Ce 3 août 1978, Valéry Giscard d’Estaing commence sa visite bretonne à Ouessant. Il y visite une partie du tout nouveau centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le Cross Corsen. Celui-ci a été créé à la suite du naufrage de l’Amoco Cadiz et se répartit en deux bâtiments, à Plouarzel et à Ouessant. Il possède un radar très puissant pour la surveillance des bateaux qui circulent dans la zone.

Il se rend ensuite à Portsall, la commune la plus touchée par la marée noire provoquée lors du naufrage de l’Amoco Cadiz. Il y prend un bain de foule avant de déjeuner avec les maires de plusieurs communes, sur la centaine concernée par la pollution. Avec les élus, il échange notamment sur les indemnisations à apporter aux différents secteurs touchés par la marée noire : hôtellerie, pêche et ostréiculture, entre autres.

Il est souhaitable que les Françaises et les Français viennent nombreux

Le président de la République annonce ensuite plusieurs mesures destinées à aider la Bretagne, alors en partie sinistrée à cause du naufrage. "On voit que les traces de ce sinistre ont été effacées", martèle devant la presse Valéry Giscard d’Estaing. Il compte bien faire revenir les touristes français et étrangers. "Il est souhaitable que les Françaises et les Français viennent nombreux sur le littoral breton", demande-t-il.

Il dévoile ensuite un plan de 17 millions de francs, constitué notamment d’aménagements destinés à améliorer la qualité du littoral sinistré : les plages et les dunes de 90 sites du Finistère et des Côtes du Nord seront stabilisées, l’accès piétonnier sera également facilité.

Les hélicoptères bloqués par des tracteurs

La visite de Valéry Giscard d’Estaing est perturbée à deux reprises : à Portsall, alors qu’il descend la rue principale sous les acclamations de la foule, il est interpellé par quelques centaines d’éleveurs de porc en colère contre la mévente de la viande. Il refuse de les rencontrer, arguant qu’ils auraient dû en faire la demande avant son arrivée en Bretagne. Les éleveurs répondent en bloquant les routes et les deux hélicoptères présidentiels sur le tarmac avec leurs tracteurs. Le président de la République est contraint de mobiliser un autre appareil pour repartir.