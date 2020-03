VIDÉO - Municipales 2020 à Paris : "Je suis prête" estime Agnès Buzyn à quelques jours du premier tour

À quelques jours du premier tour des élections municipales à Paris, ce dimanche, la candidate LREM Agnès Buzyn estime sur France Bleu Paris qu'elle est "prête" et "qu'elle va aller beaucoup sur le terrain pour expliquer son programme". Elle était notre invitée ce mercredi matin.

À quelques jours du premier tour des municipales à Paris, Agnès Buzyn, candidate La République en Marche, estime qu'elle est "prête" pour la dernière ligne droite et qu'elle va "aller beaucoup sur le terrain expliquer [son] programme et montrer à quel point il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un projet ambitieux pour cette ville", invitée sur France Bleu Paris ce mercredi matin.

Elle a gagné des points

Un dernier débat été organisé ce mardi, diffusé sur France Bleu Paris, France 3 Île-de-France et franceinfo, entre les sept principaux candidats à la mairie de Paris. Agnès Buzyn est convaincue "d'avoir gagné des points". Pour elle, "il est très important de clarifier les programmes et je pense que le débat a permis à chacun d'exprimer ses points de vues et sur des sujets qui importent énormément les Parisiens".

La candidate en Marche tire le bilan des sondages actuels, qui placent Anne Hidalgo en tête, devant Rachida Dati et elle-même. "Nous avons d'un côté, le statu quo, avec le programme d'Anne Hidalgo qui est une répétition d'un mandat raté des six dernières années, il y a de l'autre côté la candidature de Rachida Dati qui est une impasse électorale, parce qu'elle n'a aucune possibilité de faire des alliances en dehors de l'extrême droite et donc le seul vote utile, aujourd'hui, d'alternance, c'est ma candidature", argumente Agnès Buzyn.

Pas de discussions en vue du premier tour

Elle affirme qu'il n'y a pas de tractations en cours avec Cédric Villani et David Belliard. "Je suis complètement concentrée sur le premier tour", répond Agnès Buzyn. "Les Parisiens connaissent les programmes de chacun, ils votent en âme et conscience pour le programme qui leur correspond le mieux et peut-être la personnalité qu'ils ont envie d'avoir comme maire".

Elle concède tout de même que des discussions peuvent avoir lieu après le premier tour. "Sur la base des résultats, j'inviterai tous ceux qui le veulent, avec qui on a des points de convergence entre les programmes" à la rejoindre.