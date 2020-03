Municipales 2020 à Péronne : Thérèse Dheygers compte relancer des projets après six ans au régime sec

A neuf jours du premier tour des élections municipales France Bleu Picardie continue de scruter ce vendredi la quatrième ville de la Somme, Péronne, 7.585 habitants, dans l'est du département. Une commune où vont s'affronter pas moins de six listes différentes pour ce scrutin. La maire sortante, Thérèse Dheygers, est candidate à un second mandat.

Thérèse Dheygers assume l'augmentation des impôts

La maire sortante se dit "satisfaite" de son bilan sur son premier mandat, sur le canal Seine-Nord Europe notamment, elle qui dit que l'action de la mairie a été décisive dans le choix d'installer des infrastructures du canal fluvial à Péronne. Sur le rétablissement des finances de la ville également. Thérèse Dheygers avait promis en 2014 de ne pas augmenter les impôts. Pourtant, le taux d'imposition, sur sa part communale a été augmenté de 19% pendant son mandat : "Nous avons effectivement eu une hausse assez conséquente des impôts", assume Thérèse Dheygers, mais c'était pour redresser les finances de la ville. "Et aujourd'hui que nous avons établi un socle, nous sommes dans une courbe descendante des impôts et nous allons continuer comme ça". La maire sortante veut aussi relancer l'investissement, avec un grand complexe multifonction regroupant cinéma, médiathèque et espaces de réunion en centre-ville de Péronne.

ECOUTEZ L'interview de Thérèse Dheygers sur France Bleu Picardie vendredi matin

Thierry Cazy, le premier adjoint présente sa propre liste

"On n'avait plus du tout la même façon de faire", assure Thierry Cazy. Premier adjoint aux finances de la ville de Péronne, celui qui a été élu en 2014 sur la ville de Thérèse Dheygers fait sécession. Et il emporte avec lui six membres de la majorité sortante, dont la deuxième adjointe Catherine Henry. Lui se présente comme celui par qui les finances de la ville ont été assainies. Et il présente un programme résolument tourné vers la sécurité, avec le quasi-doublement des effectifs de la police municipale, et l'augmentation du nombre de caméras de vidéosurveillance.

ECOUTEZ Thierry Cazy explique pourquoi il présente sa propre liste aux municipales à Péronne

Gauthier Maës veut se démarquer par des idées originales

Candidat sur la liste de Valérie Kumm en 2014, et conseiller municipal d'opposition, Gauthier Maës n'a lui non plus pas du tout envie de rejouer le duel Kumm-Dheygers d'il y a six ans : "Les retours en politique, ça ne marche jamais", prophétise le jeune candidat de 32 ans. Il présente sa propre liste, avec des idées singulières sur le canal Seine-Nord, comme la création d'une aire d'accueil des routiers qui arriveront sur la plateforme multimodale.