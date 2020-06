VIDEO Municipales 2020 : une triangulaire à Amboise pour la succession de Christian Guyon

Dimanche, la ville d'Amboise va tourner une page longue de 19 années. Christian Guyon passe la main après trois mandats. Qui lui succédera? Trois candidats sont encore en lice, Brice Ravier pour l'actuelle majorité, Thierry Boutard pour la droite et Sandra Guichard pour Europe-Ecologie les Verts.

La ville d'Amboise aura attiré en 2019 plus d'un million de visiteurs

Ce jeudi soir avait lieu le troisième et dernier débat en direct sur France Bleu Touraine dans la perspective du second tour de l'élection municipale. Les trois candidats d'Amboise était dans notre studio : Brice Ravier, le candidat de l'actuelle majorité, une liste divers gauche, qui avait basculé en tête à l'issue du premier tour avec 36%, Thierry Boutard, le candidat de la droite qui avait obtenu 28% des voix, et Sandra Guichard, la candidate Europe-Ecologie les Verts créditée au soir du premier tour de 18% des suffrages.

Comment concilier tourisme et vie quotidienne des habitants?

Pendant près de 40 minutes, les trois candidats ont pu parler de la gestion de la crise du coronavirus par l'actuelle majorité. Il a aussi été question de la gestion d'une ville de 14.000 habitants qui a attiré l'an dernier plus d'un million de touristes à l'occasion des 500 ans de la Renaissance. Comment se déplacer en ville? Vélos, piétons et moins de voitures en ville, les candidats ont présenté tour à tour leur propositions. L'action sociale a aussi été débattue, "insuffisante" pour l'opposition, "équilibrée" pour le candidat de la majorité.