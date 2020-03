VIDÉO - Municipales à Béziers : second débat entre les candidats

Après le débat en public organisé par France Bleu Hérault et Midi Libre au Zingo Zango de Béziers le 24 février dernier, les candidats aux élections municipales de Béziers confrontent à nouveau leurs programmes et leurs idées pour l'avenir de la commune sur le plateau de France 3 Occitanie ce mercredi soir en partenariat avec France Bleu Hérault.

Quatre candidats autour de la table : Robert Ménard, le maire sortant, Pascal Resplandy, candidat divers centre, Nicolas Cossange, candidat du PC et du PS et Thierry Antoine, candidat écologiste.

Le débat est animé par Valérie Luxey de France 3 et Guillaume Roulland, de France Bleu Hérault.

C'est à 21h ce soir sur France 3 Occitanie.

Un débat à retrouver à partir de 21h