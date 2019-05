VIDÉO - Municipales à Bordeaux : Emmanuelle Ajon a "beaucoup de qualités" selon le patron du PS en Gironde

Bordeaux, France

Thierry Trijoulet, le 1er secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Gironde, est venu ce vendredi matin dans l'émission 'Vendredi Politique' promouvoir la liste menée par Raphaël Glucksmann pour les élections européennes du 26 mai prochain. Il a reconnu une campagne "difficile". "On le savait, a-t-il expliqué. 2017 est passé par là, entre un président qui n'a pas pu se représenter et notre candidat qui a fait ce score. Mais on est toujours présent et on ne refuse pas les échéances électorales". Thierry Trijoulet a défendu un programme très "écologique". Avant d'évoquer l'échéance des élections municipales en Gironde.

L'hypothèse Emmanuelle Ajon

A un an du scrutin, le Parti Socialiste n'a pas désigné son candidat pour ce que Thierry Trijoulet appelle "la bataille de Bordeaux". Car le départ d'Alain Juppé a modifié la donne. Le candidat socialiste en 2014, Vincent Feltesse, a quitté le PS en janvier et devrait partir sous sa propre bannière. Le PS, lui, pourrait miser sur la conseillère municipale et conseillère départementale Emmanuelle Ajon. C'est ce que laisse entendre son 1er secrétaire départemental.

Ecoutez l'intégralité de 'Vendredi Politique' :