VIDEO - Municipales à Bordeaux : "un quatrième homme apparaît, c'est Poutou"

Les municipales à Bordeaux, on analyse ce matin le sondage France Bleu Gironde - Sud Ouest - TV7 qui annonce un duel serré entre le maire sortant Nicolas Florian et l'écologiste Pierre Hurmic. Thomas Cazenave stagne et Philippe Poutou monte. Jean Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux, décrypte.

Bordeaux, France

Nicolas Florian et Pierre Hurmic au coude à coude. Voilà le principal enseignement du sondage Ipsos - Sopra Steria pour France Bleu Gironde, Sud-Ouest et TV7. A un mois des municipales, l'actuel maire (les Républicains) de Bordeaux et le candidat de l'Union de gauche et écologiste sont crédités respectivement de 34% et 33% d'intention de vote.

Mais ce sondage montre également l'apparition d'une potentielle quadrangulaire au second tour à Bordeaux. Thomas Cazenave, investi par la République en Marche stagne à 16 %, un score néanmoins suffisant pour se qualifier. Et la montée de Philippe Poutou se confirme, avec 9 % d'intentions de votes, aux portes du second tour. Jean Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux, était l'invité de France Bleu Gironde vendredi 14 février pour analyser ce sondage.