VIDÉO - Municipales à Cagnes-sur-Mer: le grand oral des candidats sur France Bleu Azur

France Bleu Azur a accueilli, pour ce septième et dernier épisode du Grand Oral, quatre des sept candidats aux élections municipales de Cagnes-sur-Mer. Un débat parfois vif sur le sujet des équipements municipaux, les transports et le dynamisme commercial.

Septième épisode du Grand Oral de France Bleu Azur avec en point de mire les élections municipales de mars 2020. Cet épisode est consacré à Cagnes-sur-Mer. Quatre candidats étaient réunis autour de la table : Cédric Garoyan (Cagnes en Commun), Michel Géraud (Cagnes-Ecologie), Louis Nègre (Pour Cagnes) et Jean-Paul Perez (Cagnes Rassemblement). Au menu des discussions: les équipements sportifs et culturels, le transport, la circulation et le stationnement, enfin le dynamisme commercial en centre ville.

Trois autres candidats se présentent sur Cagnes et n'étaient pas invités sur le plateau pour des raisons de temps de paroles édictés par le CSA. Leur intervention sont a réécouter sur France Bleu Azur. Il s'agit de Josiane Piret, l'Autre Voie, de Philippe Mojica de Créer du lien, créer du bien et Philippe Touzeau-Ménoni de la liste Oxygène pour Cagnes.