VIDEO - Municipales à Charleville-Mézières : suivez le débat France Bleu - France 3

Quatre têtes de liste aux élections municipales à Charleville-Mézières sont les invitées de France Bleu et France 3 Champagne-Ardenne ce mercredi à 21h. Suivez le débat en direct.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu Champagne-Ardenne et France 3 vous proposent des débats avec les candidats des grandes villes. Ce mercredi, coup de projecteur sur Charleville-Mézières. Suivez le débat en direct, à partir de 21h05.

Les candidats invités au débat :

Le débat en direct

Le débat est animé par Alexandre Blanc (France Bleu Champagne-Ardenne) et Nicole Fachet (France 3 Champagne-Ardenne).

Les enjeux des municipales à Charleville-Mézières

Elu avec près de 55% des suffrages en 2014, Boris Ravignon avait ravi la ville à la gauche, qui dirigeait Charleville-Mézières depuis presque un siècle. Membre des Républicains, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, le maire sortant se présente sans étiquette, considérant que la politique municipale n'a rien à voir avec la politique partisane. Sur sa liste, il réunit des candidats Modem, UDI, LREM et des personnalités de gauche. En 45e position figure Yannick Langrenez, ancien représentant CGT des salariés de Thomé-Génot, usine liquidée en 2006.

Le communiste Sylvain Dalla Rosa, conseiller d'opposition sortant, mène la liste de gauche PC-PS-Génération.s. La France insoumise n'y est pas, ni Europe Ecologie Les Verts (EELV) qui a mis Charleville-Mézières parmi les villes où les écologistes entendent mener une liste indépendante. Sur la liste de Christophe Dumont (EELV), figurent quelques adhérents LFI.

Mink Takawé, tête de liste Lutte ouvrière, est de tous les récents scrutins : européennes, législatives, régionales et les municipales de 2014.

à lire aussi Résultats des élections municipales à Charleville-Mézières

Parmi les enjeux des municipales à Charleville-Mézières : l'attractivité de la ville. Selon le dernier recensement de l'Insee, elle a perdu plus de 5.400 habitants entre 2007 et 2017. La municipalité parie sur le campus universitaire créé en septembre 2019. Les leviers du développement économique font débat : faut-il attirer de grandes enseignes nationales et internationales ou parier sur les initiatives locales ?

Autre thématique : les déplacements. La gauche propose la gratuité des transports publics. En septembre 2019, la municipalité a lancé une consultation sur la piétonnisation de la place Ducale.

à lire aussi Municipales dans les Ardennes : tour d’horizon des candidatures

Deuxième débat à venir sur France Bleu Champagne-Ardenne et France 3 : Reims, le 4 mars.