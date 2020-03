VIDÉOS - Municipales à Dax : revivez le débat entre les candidats

C'était ce lundi matin dans les studios de France Bleu Gascogne : le débat des municipales à Dax. Face à face, les deux têtes de listes en course dans la cité thermale : Elisabeth Bonjean et Julien Dubois. Retour sur les moments forts.

Le bilan du mandat

Premier point évoqué : le bilan du mandat de la maire sortante, Elisabeth Bonjean. Sur cette question, Julien Dubois, le candidat de centre-droit, est catégorique : "La qualité de vie à Dax a reculé, avec un centre-ville qui s'est dégradé, des espaces publics qui ont vieilli et une perte de plaisir de s'y balader et de s'y rendre." Il ajoute : "Dans les quartiers, la voirie s'est dégradée, l'éclairage a régressé puisqu'il est éteint la nuit, la propreté aussi." Le candidat regrette "un manque d'initiatives fortes en termes de sécurité" : "on n'a pas de système de vidéo-protection suffisant en ville, la police manque d'équipement, notamment sur le plan de l'armement". Et de conclure : "Bref, un rayonnement de la ville qui a régressé".

Elisabeth Bonjean, maire depuis novembre 2016 et candidate divers gauche à sa réélection, a défendu son bilan : "En ce qui concerne la sécurité, je rappelle que notre taux de croissance est positif, nous accueillons beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. S'ils viennent s'installer à Dax, c'est qu'ils trouvent que cette ville est apaisée." La maire sortante a loué "une baisse des dégradations de 50% en dix ans" et "la délinquance de proximité générale qui recule de 35%". Des chiffres provenant d'après elle du ministère de l'Intérieur. Elle a aussi défendu son action sur l'économie de la ville : "80 millions d'euros investis, qui servent à 80% pour des entreprises du territoire. C'est de l'emploi, c'est de l'activité : la ville se métamorphose, la ville bouge et tant mieux !"

Les propositions des candidats

Sur la question du centre-ville, Julien Dubois a fait ses propositions, parmi lesquelles "armer la police municipale" et "soutenir le commerce".

Pour Elisabeth Bonjean, la priorité est d'achever les projets en cours. Les Halles seront terminées "d'ici trois mois", selon elle.

Les candidats ont également fait leurs propositions en matière de stationnement. Julien Dubois veut "remettre de la gratuité sur la zone 2" et passer de trente minutes gratuites à une heure.

De son côté, Elisabeth Bonjean a défendu son action : "Le stationnement a toujours été payant. Il était plus cher qu’il ne l’est aujourd’hui."

Réécoutez l'intégralité du débat juste ici :

Municipales à Dax : revivez l'intégralité du débat entre les candidats Copier

Prochain débat des municipales le lundi 9 mars avec les candidats à la mairie de Mont-de-Marsan. À suivre en direct dès 7h50 sur France Bleu Gascogne.