VIDÉO - Municipales à Grasse: le grand oral des candidats sur France Bleu Azur

France Bleu Azur a accueilli, pour ce sixième épisode du Grand Oral, quatre des huit candidats aux élections municipales de Grasse. Un débat parfois vif sur des sujets d'aménagement du territoire: le stationnement, les logements et le développement économique.

Sixième épisode du Grand Oral de France Bleu Azur avec en point de mire les élections municipales de mars 2020. Cet épisode est consacré à Grasse. Quatre candidats étaient réunis autour de la table: Stéphane Cassarini (Génération Ecologie, AEI, Cap21 et Mouvement Citoyen pour la protection animale), Paul Euzière (Rassemblement Citoyen), Patrick Isnard (Rassemblement National) et Jérome Viaud, le maire sortant (Les Républicains). Au menu des discussions: le stationnement, les logements et le développement économique de la ville.

Quatre autres candidats se présentent sur Grasse et n'étaient pas invités sur le plateau pour des raisons de temps de paroles édictés par le CSA. Leur intervention sont a réécouter sur France Bleu Azur. Il s'agit de Grégory Routier (2020 Grasse pour une politique raisonnée), Pierre-Marie Carlier (Univers Grasse), Jean-Paul Camérano (S'unir pour l'avenir) et Chems Sallah (Grasse Ensemble).

ATTENTION erreur sur la vidéo: Paul Euzière a comme étiquette Rassemblement Citoyen et pas PS.