VIDEO - Municipales à Molsheim : suivez le débat France Bleu - France 3

Les deux têtes de liste aux élections municipales à Molsheim sont les invitées de France Bleu et France 3 Alsace ce mercredi. Suivez le débat en vidéo en direct à partir de 22h.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu Alsace et France 3 vous proposent des débats avec les candidats des principales villes de la région. Ce mercredi, coup de projecteur sur Molsheim (Bas-Rhin).

Les candidats invités au débat

Jean-Michel Weber , maire sortant, sans étiquette, liste "Réveillons Molsheim"

Laurent Furst, LR, liste "Molsheim, l'avenir avec vous"

Le débat en vidéo

Le débat est animé par Lucile Guillotin (France Bleu Alsace) et Marie Pouchin (France 3 Alsace).

Les enjeux des municipales à Molsheim

Les élections municipales à Molsheim opposent deux anciens partenaires politiques. D'un côté, Jean-Michel Weber, 64 ans, le maire sortant sans étiquette. Ancien premier adjoint de Laurent Furst, il a débuté son mandat en août 2017, prenant sa succession puisque le député LR renonçait à la mairie pour cause de cumul des mandats.

Mais Laurent Furst, maire de 1995 à 2017, a décidé de briguer un nouveau mandat municipal, promettant d'abandonner l'Assemblée nationale en cas de victoire.

Sur le fond, on retrouve beaucoup de similitudes dans leurs projets : dans une commune qui affiche un taux de chômage bas (5%), avec une grande diversité d'entreprises, dans l'industrie et les services, les têtes de liste veulent préserver et faire fructifier l'existant. Les deux candidats veulent aussi redynamiser le centre-ville dont certains commerçants souffrent de la concurrence de la zone du Trèfle.

Les têtes de liste parlent toutes deux également de transition écologique et de place du vélo en ville.

