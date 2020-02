VIDÉO - Municipales à Montpellier : la candidate Clothilde Ollier face à la presse

France Bleu Hérault, Midi Libre, Métropolitain et Le D'Oc, sous l'impulsion du Club de la presse de Montpellier, s'associent pour recevoir tour à tour les candidats aux élections municipales de mars 2020 à Montpellier. Neuvième invité de "Face à la Presse" ce mardi dans les locaux de France Bleu Hérault, Clothilde Ollier tête de liste "écologie en commun"

A retrouver en vidéo ici à partir de 12h15

Clothilde Ollier 45 ans, a grandi à Montpellier, scolarisée au Collège des Garrigues à La Paillade, elle obtient son diplôme d’infirmière à Montpellier, infirmière urgentiste, spécialisée dans la santé au travail.

Adhérente de la CGT, on l'a vue aussi aux côté des gilets jaunes ces derniers mois.

En 2014 Clothilde Ollier est élue maire de Murles, village de 300 habitants où elle se fait remarquer pour son action particulièrement écolo. A l'automne dernier, elle remporte la primaire des Verts face à Jean Louis Roumegas, pourtant plus expérimenté en politique.

En début d'année, la liste EELV liste fait la course en tête avec 20% d'intention de vote dans les sondages.

Mais fin janvier, patatra ! EELV l'écarte brutalement et lui retire l'investiture, elle serait trop proche des Insoumis et devient indésirable

Cltohilde Ollier maintient malgré tout sa candidature aux municipales de Montpellier face à deux autres listes écologistes, celle de Jean-Louis Roumegas et celle d'EELV de Coralie Mantion.