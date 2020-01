VIDÉO - Municipales à Montpellier : le candidat LR-UDI Alex Larue face à la presse

Montpellier, France

France Bleu Hérault, Midi Libre, Métropolitain et Le D'Oc, sous l'impulsion du Club de la presse de Montpellier, s'associent pour recevoir tour à tour les candidats aux élections municipales de mars 2020 à Montpellier. Troisième invité de "Face à la Presse" ce mardi dans les locaux du Club de la Presse, Alex Larue, candidat Les Républicains - UDI.

A suivre en vidéo à partir de 12h15

Alex Larue, 46 ans, est conseiller municipal d’opposition Les Républicains à Montpellier. Marié et père de trois enfants, il aime la culture et défend des valeurs éthiques. Lorsque les effectifs de sa famille politique se réduisent à peau de chagrin, Alex Larue préfère rester fidèle : ni Macron, ni le Front ! Originaire de Bourgogne, fils d’un militant RPR, cet avocat d’affaires veut conquérir l’Hôtel de Ville et permettre à la droite de retrouver le pouvoir après plus de 40 ans d’absence.