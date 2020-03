VIDÉO - Municipales à Mulhouse : vivez le débat France Bleu - France 3

Cinq têtes de liste aux élections municipales à Mulhouse sont les invitées de France Bleu et France 3 Alsace ce mercredi. Suivez le débat en vidéo.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu Alsace et France 3 vous proposent des débats avec les candidats des principales villes de la région. Ce mercredi, coup de projecteur sur Mulhouse, la ville dont Jean-Marie Bockel puis Jean Rottner, l'actuel président de la région Grand Est ont été maire. Suivez le débat en direct vidéo à partir de 21h05.

Les candidats invités au débat

Michèle Lutz , maire LR sortante, liste "Mulhouse en grand"

, maire LR sortante, liste "Mulhouse en grand" Lara Million, LREM, liste "Mulhouse en vrai"

LREM, liste "Mulhouse en vrai" Fatima Jenn (DVC), liste "Osons Mulhouse"

(DVC), liste "Osons Mulhouse" Loïc Minery (EELV), liste "Mulhouse, cause commune"

(EELV), liste "Mulhouse, cause commune" Christelle Ritz (RN), liste "Rassemblement pour Mulhouse"

Le débat en vidéo

Le débat est animé par Géraldine Dreyer et Renaud Hartzer (France 3 Alsace).

Les enjeux des municipales à Mulhouse

Michèle Lutz est devenue maire de Mulhouse en 2017, quand Jean Rottner a pris la tête de la région Grand Est, après la démission de Philippe Richert. L'enjeu, pour elle, est donc d'abord d'obtenir sa réélection en tête de liste.

Parmi les sujets en débat, la gratuité des transports publics, la place du vélo et l'état du commerce en ville, comme dans les quartiers périphériques. La revitalisation des commerces est inscrite dans tous les programmes des candidats.

Autre sujet de débat : la sécurité. Les caméras de vidéo surveillance, le déploiement de la police municipale et nationale font l'objet de propositions des candidats.

N'oublions pas non plus que le président Emmanuel Macron a choisi Mulhouse, le 18 février, pour évoquer la lutte contre le "séparatisme islamiste" et les discriminations. Il s'est notamment rendu dans le quartier de Bourtzwiller.

Les autres candidats à Mulhouse :

Julien Wostyn, Lutte ouvrière

Romain Spinali (DVC), liste "J'aime Mulhouse"

Les autres débats France Bleu Alsace - France 3 : vous pouvez revoir Schiltigheim et Colmar ; le 4 mars également, Kingersheim ; enfin Molsheim et Strasbourg, le 11 mars.