VIDEO - Municipales à Nancy : suivez le débat France Bleu - France 3

Quatre têtes de liste aux élections municipales à Nancy sont les invitées de France Bleu et France 3 Lorraine ce mercredi à 21h. Suivez le débat en direct.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu Sud Lorraine et France 3 vous proposent des débats avec les candidats des grandes villes. Ce mercredi, coup de projecteur sur Nancy. Suivez le débat en direct, à partir de 21h05.

Les candidats invités au débat :

Le débat en direct

Le débat est animé par Mathieu Barbier (France Bleu Sud Lorraine) et Arnaud Salvini (France 3 Lorraine).

Les enjeux des municipales à Nancy

Elu avec près de 53% des voix en 2014, Laurent Hénart, qui a succédé à André Rossinot, se représente avec le soutien des Républicains mais aussi celui de la République en Marche. Face à lui, il retrouve la tête de liste socialiste Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, finaliste il y a six ans. Une liste qui a le soutien des Communistes. Les Verts, alliés de Klein il y a six ans, ont décidé de partir en campagne de façon autonome derrière Laurent Watrin, renforcés par le bon score de Yannick Jadot aux Européennes. Nordine Jouira mène une liste avec le soutien de la France Insoumise. Patricia Melet défend une liste divers droite, Jason Vanoni représentera l'UPR, Grégoire Eury le Rassemblement national, Christiane Nimsgern pour Lutte Ouvrière et François Hervé une liste sans étiquette.

Parmi les enjeux de cette campagne, les mobilités alors que la ville et la Métropole doivent se doter d'un nouveau tramway. La question de la gratuité des transports est posée par plusieurs candidats tout comme celle du réseau de pistes cyclables notamment. Au menu également, l'attractivité économique de la ville alors que certaines grandes cellules commerciales du centre-ville sont vides.