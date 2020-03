VIDEO - Municipales à Reims ; revivez le débat France Bleu - France 3

Cinq têtes de liste aux élections municipales à Reims invitées au débat de France Bleu et France 3 Champagne-Ardenne ce mercredi 4 mars. Le débat en vidéo.

A quelques jours des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu Champagne-Ardenne et France 3 ont proposé des débats avec les candidats des grandes villes. Après Charleville-Mézières, coup de projecteur sur Reims. Un débat à revoir en vidéo.

Les candidats invités

Arnaud Robinet, maire sortant, Eric Quénard, conseiller municipal socialiste sortant et à la tête d'une liste "Faisons respirer Reims" qui rassemble des militants associatifs et des militants politiques de gauche, dont des écologistes. Léo Tyburce, le candidat d'Europe écologie les Verts (EELV). Jean-Claude Philippot du Rassemblement national (RN) . Et puis le candidat investi par la République en marche (LREM) Gérard Chemla, à la tête d'une liste Osons Reims, qu'il a voulu majoritairement citoyenne.

Les thèmes abordés

Parmi les thèmes abordés lors de ce débat, à 10 jours du premier tour des municipales, la sécurité. En bonne place dans les programmes de chaque candidat, avec ces questions : quelles missions pour la police municipale et quelle politique de prévention ? Quel aménagement de la ville de Reims, au centre ville et dans les quartiers périphériques.

Autre thème qui s'est imposé dans la campagne des municipales : l'écologie et les transports. Quelles sont les mesures que veulent prendre les candidats pour réduire la pollution de l'air liée notamment à la Traversée urbaine de Reims. Et quelle politique également pour les transports en commun ? Gratuité ou non ?

Les 10 listes en lice à Reims