VIDEO - Municipales à Saint-Martin-Vésubie : le grand oral des candidats sur France Bleu Azur

Saint-Martin-Vésubie, France

Le maire sortant, qui a malgré tout annoncé vouloir se présenter, a boudé le débat. Ils n'étaient du coup plus que trois autour de la table pour l'épisode 2 du Grand Oral de France Bleu Azur. Honoré Ghetti, Thierry Beunard et Cédric Gimelot. Quatre thèmes ont été abordés : la relation du village avec la métropole, la santé et les risques de désertification médicale, le tourisme et les équipements communaux où il a été beaucoup question du "Vésubia Mountain Park". Revivez un débat vif autour de Saint-Martin-Vésubie.