VIDEO - "N'étant pas entendus par le gouvernement, il faut qu'on pèse dans le débat démocratique"

Il y aura finalement 11 listes candidates aux municipales de Tours. La toute dernière est une liste 100% avocats tourangeaux. C'est leur dernier coup d'éclat, en plein mouvement contre la réforme des retraites. Une liste conduite par Carole Charrier, avocate au barreau de Tours.

Nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait jamais d'écoute, jamais entendu ( par le gouvernement ) dans des réformes purement dogmatiques, précipitées et mal ficelées. Or, les avocats sont aussi des citoyens. Sous nos robes, il y a des hommes et des femmes qui naissent et qui vivent à Tours", Me Catherine Gazzeri