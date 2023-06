VIDÉO - Notes de frais dévoilées : "J'assume parfaitement" se défend la maire d'Aix-en-Provence

Parfums, extensions de cils et pulls en cachemire... Depuis la révélation des notes de frais de la maire d'Aix-en-Provence , les critiques se multiplient. En effet, à la demande d'une plateforme qui lutte pour la transparence dans la vie politique, la municipalité aixoise a rendu publique tous les frais de représentation de Sophie Joissains. Si le montant dépensé par l'élue depuis son élection, à hauteur de 18000€ , est tout-à-fait légal, la nature de ces dépenses interroge. Sophie Joissains s'explique sur France Bleu Provence.

Veste à 950€ et pulls en cachemire

Invitée sur France Bleu Provence ce vendredi 2 juin, la maire d'Aix-en-Provence a réagit à la polémique : "Ce matin j'assume, assure Sophie Joissains. J'assume parfaitement, d'ailleurs j'ai souhaité venir ici pour répondre en direct aux auditeurs." Au regard des dépenses, toutes accompagnées de factures, les auditeurs ont effet questionné l'élue sur le somme d'argent consacré à l'habillement, le premier poste de dépenses de l'élue : plus de 8300 € depuis septembre 2021, dont notamment 2024€ chez l'enseigne Maje et plus de 3000€ chez School Rag.

"Je comprends très bien que, lorsqu'on ne connaît pas vraiment le système politique, ça paraisse vraiment important, explique Sophie Joissains. Les faits de représentations sont une possibilité pour les élus. A Aix-en-Provence, c'est 15 000€ par an (ndlr : dépensés par l'élue), alors que la moyenne des villes de cette strate c'est 30 000€." Questionnée sur la nécessité de telles dépenses, Sophie Joissains assure qu'en tant que maire, elle est obligée de s'habiller très souvent différemment : "Ce n'est pas pour victimiser les choses, loin de là, mais il est vrai qu'une femme nécessite plus d'exigence. Le regard porté sur elle n'est pas le même que celui porté sur les hommes politiques."

Au sujet de la facture d'un blazer payé 950€ dans une boutique de la ville, l'élue se défend encore : "Lorsqu'il s'agit de présenter les vœux de la ville, ce sont les prix. Je dois dire aussi que je ne suis pas allé dans les boutiques les plus coûteuses et j'ai essayé d'y aller pendant les périodes de soldes". Le blazer coutait 1150€ à l'origine.

"Je me dois d'être toujours impeccable"

La publication de ses notes de frais montre également que la moitié des factures relèvent de dépenses esthétiques. La maire d'Aix-en-Provence s'est en effet rendue une dizaine de fois en un an dans des salons, pour des poses de faux-cils (plus de 1000 euros) ou de maquillage permanent (460 euros).

Alors qu'un auditeur, invité à réagir sur France Bleu Provence, se demande si "il s'agit d'une maire ou d'une misse France" et juge ces dépenses "légales mais immorales", Sophie Joissains s'explique : "Je comprends l'incompréhension. Ces frais de représentation sont là pour servir l'image de la ville. Je travaille à 10h du matin et je repars parfois à minuit de la mairie, en recevant toute la journée. Je me dois d'être toujours impeccable."

Au sujet des soins esthétiques multiples, et notamment les faux cils, la maire de la ville confie avoir eu une maladie il y a plusieurs années : "La transparence m'oblige à une part d'intimité un peu particulière. Cette maladie a fait que mon système pileux n'est plus aussi fort qu'auparavant."

Xavier Berne, délégué général de l’association MaDada , plateforme à l'origine de la demande, a rappelé également sur France Bleu Provence avoir fait la même demande à la municipalité marseillaise. La ville de Marseille n'a, à ce jour, jamais donné de réponse.