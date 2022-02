VIDÉO - Parrainages : Jean-François Lovisolo va organiser un tirage au sort avec d'autres maires de Vaucluse

"Je fais un appel aux collègues pour organiser un tirage au sort, parce que cette situation est inacceptable", annonce ce mercredi matin sur France Bleu Vaucluse le maire de la Tour d'Aigues. Les candidats qui veulent se présenter à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour déposer 500 parrainages d'élus. Mais à ce jour, sur les 42.000 élus habilités à parrainer, seuls 10.000 l'ont effectivement fait. Et pour Jean-François Lovisolo, "c'est un scandale démocratique" que plusieurs candidats, dont Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon puissent ne pas être candidat faute de parrainage d'élus.

Pour éviter une telle situation, Jean-François Lovisolo lance donc un appel aux élus vauclusiens qui n'ont pas encore donné leur parrainage : "Je vais leur demander d'organiser en toute transparence un tirage au sort pour que les candidats puissent récupérer dans le Vaucluse quelques parrainages supplémentaires qui vont leur permettre d'être candidat à cette élection présidentielle et permettre aux électeurs de se sentir représentés". Concrètement, il veut "collecter des parrainages blancs", puis "les répartir entre les trois candidats qui ont les plus grandes intentions de vote" : Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Celui qui est aussi co-président des maires de Vaucluse précise qu'il prend cette initiative "à titre personnel" et qu'il se soumettra à ce tirage au sort, puisqu'il n'a toujours pas donné son parrainage. "En tant que responsable public et citoyen, j'ai envie que cette élection présidentielle soit une respiration démocratique et je pense qu'il est de ma responsabilité de m'engager dans ce débat-là", affirme Jean-François Lovisolo. Une proposition de tirage au sort déjà soutenue par le maire de Mazan, Louis Bonnet.

Un tirage au sort pour se "libérer les maires des tensions et du regard des autres"

Le maire de la Tour d'Aigues dit par ailleurs comprendre la réticence des élus locaux à donner publiquement leur signature pour un candidat. "On est tous élus sur des listes d'intérêt local, rappelle Jean-François Lovisolo. On n'est pas élus sur des listes politiques et donc la composition de nos conseils municipaux, c'est de la diversité. C'est plutôt des bandes de copains que des bandes de partisans d'un parti politique. Donc, oui, c'est compliqué pour un maire d'aller dire qu'il a signé pour Zemmour ou Le Pen, parce que ça crée une tension au sein de l'équipe municipale et même au sein de la population. Je crois que le principe du tirage au sort permet à chacun de se libérer de ce poids et du regard des autres."