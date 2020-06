VIDÉO : "On part avec une légère avance avec cet accord avec LREM" selon le maire de Tours Christophe Bouchet

Christophe Bouchet, le maire sortant de Tours, et Benoist Pierre, la tête de liste LREM, feront donc liste commune pour le second tour de l'élection municipale le 28 juin prochain. Un accord a été trouvé entre les deux hommes, alors que Christophe Bouchet demandait il y a encore un an, l'investiture En Marche. Une investiture finalement accordée, sous la pression des députés et des militants LREM, à Benoist Pierre qui a recueilli plus de 12% des suffrages lors du 1er tour des municipales le 15 mars. Pourtant, en juin 2019, Benoist Pierre était peu amène envers son partenaire d'aujourd'hui, contestant la méthode Christophe Bouchet, le bilan, l'absence de concertation et les projets (aménagement des Halles, arrivée des hôtels aux Portes de Loire)..... Mais Christophe Bouchet explique "qu'il a toujours œuvré pour un rassemblement, et qu'entre lui et LREM, c'est le même espace politique". Il dit qu'avec la crise, "il faut travailler ensemble, sur les convergences, les mesures d'urgence, d'autant plus qu'on a appris à se connaître".

Pour sceller cet accord, "cette union naturelle" dit Christophe Bouchet, ce dernier a fait de la place à 16 nouveaux noms de la liste Benoist Pierre, qui deviendrait (en cas de victoire), le premier adjoint de l'équipe municipale. Ce dernier parle lui d'une "addition de compétences, et voit dans cet accord, la possibilité d'un meilleur ancrage de LREM localement".

On retrouve donc Céline Delagarde, Pierre Commandeur, Gérard Chautemps, Jean-Jacques Place, et surtout l'ancienne adjointe de Christophe Bouchet, Barbara Darnet-Malaquin qui fugurait en 2ème position sur la liste Benoist Pierre. Elle est donc réintégrée en 8ème position sur la nouvelle liste, alors qu'elle avait démissionné de ses fonctions "après avoir été traitée de pourrie par le maire", qui avait parlé "d'élue déloyale". Christophe Bouchet explique que "Barbara était en colère. Elle a choisi de revenir. Moi je suis un homme ouvert, accueillant, bienveillant. On l'accueille avec bonheur".

Pour Christophe Bouchet, ce rapprochement avec la liste LREM "permet de créer, avec potentiellement 38% des voix, une vraie dynamique. J'étais 10 points derrière Emmanuel Denis mais dans un contexte particulier. Il y avait 10 listes au premier tour!!".