VIDÉO - LREM en Haute-Garonne prépare la riposte dans le Grand débat et attend le renfort de Jean-Luc Moudenc

Toulouse, France

"Nous avons un problème à nous faire entendre"

Pierre Castéras en tant que référent LREM en Haute-Garonne engage les Marcheurs à prendre part au Grand débat. Mais il refuse l'idée d'un gouvernement ou d'un président isolés et sourds aux revendications des Gilets Jaunes.

"Nous sommes des progressistes. Nous parlons d'un projet de société. Imaginez si Fillon avait été élu président : 500 000 fonctionnaires de moins et augmentation sans précédent de la TVA , la situation serait beaucoup plus problématique (...) Nous avons engagé un plan de transformation de société mais nous avons sur la justice sociale un problème à nous faire entendre. Les Gilets Jaunes c'est une partie de nos concitoyens ce n'est pas la majorité de nos concitoyens, l'addition des intérêts individuels ne fait pas l'intérêt général. Aujourd'hui la situation est paradoxale, Emmanuel Macron tient le cap et les engagements pour refonder le contrat républicain. Il n'est pas seul, il y a une majorité et une part des Français qui continuent de le soutenir. On les entend peu donc à nous, progressistes, qui croyons au contrat républicain, à la démocratie représentative de nous exprimer, de revendiquer et de devenir acteur de notre projet républicain." Pierre Castéras

LREM aimerait que le maire de Toulouse s'engage plus franchement

La maire de Toulouse ne veut pas s'engager dans le Grand débat national. Tout juste a-t-il accepté d'ouvrir des "formulaires d'expression citoyenne" dans trente points de la ville rose. Un engagement à minima que déplore le chef de file de LREM en Haute-Garonne :

"Jean-Luc Moudenc aujourd'hui n'est pas un opposant à la majorité. Nous sommes en droit de demander plus, plus loin, plus fort."

Qu'il quitte Les Républicains comme Alain Juppé à Bordeaux?

"Non, nous attendons de tous ces grands élus [maires de grandes villes, présidents de région ou de département, NDLR] qu'ils actent le bien fondé du Grand débat et qu'ils s'engagent à faire vivre ce débat" Pierre Castéras , référent LREM en Haute-Garonne.

En réalité, la République en Marche prépare les élections municipales de 2020 et ce mouvement encore jeune et peu implanté localement cherche des appuis. Lors de ses voeux à la presse, Jean-Luc Moudenc bien qu'il rencontre régulièrement le chef de l'Etat et soit proche du premier ministre, a pourtant été clair :

"Je suis resté aux Républicains pour deux raisons : d'abord parce que c'est ma famille et surtout pour les militants haut-garonnais. Je ne peux pas être ingrat. Ils m'ont aidé lors que j'ai été candidat à la députation, je n'étais pas favori. Lorsque j'étais candidat à la mairie, ils étaient là. Je ne me vois pas leur tourner le dos. Oui, Je suis en désaccord avec la ligne actuelle des Républicains, c'est la raison pour laquelle je n'exerce plus de fonction nationale. Je concentre mes efforts là où les citoyens m'ont placé". Jean-Luc Moudenc