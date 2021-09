Vidéo - Plages fermées la nuit à Biarritz : des effets vertueux affirme Maïder Arostéguy

La fermeture de certaines plages à Biarritz la nuit a eu un double effet vertueux cet été. C'est en tout cas ce qu'affirme la maire de Biarritz. Invitée de France Bleu pays basque ce vendredi 3 septembre, Maïder Arostéguy assure que la décision a permis d'influer sur la tranquillité et la délinquance. Elle déclare également que la fermeture a eu un effet positif sur la biodiversité sur les plages fermées.

"Nous avons eu une affluence exceptionnelle cet été à Biarritz et une saison 2021 exceptionnelle d'un point de vue commercial, c est une très très bonne nouvelle !" explique l'édile Maïder Arosteguy. "En ce qui concerne les plages, elles ont été fermées en raison du coronavirus pour éviter les rassemblements et nous nous sommes rendus compte à l'issue de ces fermetures que ces dernières avaient eu d'autres vertus, en particulier celles de préserver le milieu naturel puisque les plages en particulier la grande plage, (1500 personnes par jour) était complètement souillée la nuit et surtout était devenue dangereuse en journée. Nous avions jusqu'à 300 interventions par jour pour des blessures à cause de micros coupures dues à de petits morceaux de verre que nous n'arrivions pas à ramasser". (..) "Donc nous nous sommes rendus compte que nous préservions l'écosystème et l'intégrité physique des personnes qui allaient à la plage, donc des vertus".

Assises de la tranquillité

Un bilan estival qui a fait germer chez la maire de Biarritz l'idée d'Assises de la tranquillité : "on va organiser à l'issue de cet été, des Assises de la tranquillité, dans lesquelles avec les biarrots, nous allons réfléchir sur quelle politique de prévention, quelle politique de sécurité nous voulons l'été. Les biarrots nous demandent plus de sévérité, plus de pénalisations avec des amendes, donc il faut aussi un équilibre par rapport à ça". Et puis Biarritz avait demandé des moyens de police supplémentaires : "on a réussi à limiter la délinquance à Biarritz" précise encore Maïder Arosteguy.

Par ailleurs, l'élue LR annonce qu'elle ne se présentera pas à la prochaine élection législative de 2022, mais semble favorable à des alliances avec le Centre qui ne se limitent pas, selon elle, au Modem. "Non je ne suis pas candidate (à l'élection législative), je vais me concentrer sur ma mairie de Biarritz, cela ne veut pas dire que je ne soutiendrai pas quelqu'un, mais à ce jour je me concentre sur mes mandats très complets de maire de Biarritz, vice présidente de l'Agglomération et conseillère régionale".

Enfin Maïder Arosteguy revient aussi sur ses relations avec le Biarritz Olympique rugby et les menaces de délocalisation de la SASP.